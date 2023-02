Oscar Pistorius | dieci anni fa l' omicidio della fidanzata | lo sport diventato cronaca nera

Da lui, da, da "the fastest man on no legs", dal ragazzo sudafricano che dopo Mandela era un mito per il mondo. Dall'uomo che correva senza gambe , amputate quando aveva 11 mesi. ...Un caso celebre in questo senso è la richiesta dinel 2008 alla IAAF ( International Association of Athletics Federation " Federazione internazionale di atletica leggera) di poter ...

Oscar Pistorius ha avuto un ruolo fondamentale nello sdoganare e svincolare dai limiti la disabilità e, sopratutto, nel trasformala in un punto di forza che gli ha permesso di diventare un simbolo ...Una ragazza, Reeva Steenkamp, neanche trentenne, uccisa. Per gelosia. Da lui, da Oscar Pistorius, da «the fastest man on no legs», dal ragazzo sudafricano che dopo Mandela era un mito per il mondo.