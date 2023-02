Orlando espugna Chicago | 22 punti di Banchero

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'ennesima grande prestazione di Paolopermette addi fare festa nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte agli oltre ventimila spettatori dell'United Center di, i Magic mettono a segno il colpacciondo il parquet dei Bulls per 100-91. La ventenne ala-grande azzurra, nata a Seattle ma con passaporto italiano, non tradisce le attese ed è il più prolifico dei suoi, terminando a referto con 22, 4 rimbalzi e 3 assist in 36 minuti di impiego. Il top-scorer della serata è il beniamino di casa LaVine, autore di 26. Successo esterno anche per Utah Jazz, che si impone per 123-117 nell'impianto di Indiana Pacers nonostante i 30di Haliburton; tra gli ospiti, ne siglano 29 a testa Clarkson e ...