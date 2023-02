"Sono molto felice che molti siano disposti a farlo", ha dettodurante una visita in Belgio, come riporta Ntv. "Spero anche che accada", ha aggiunto il cancelliere tedesco. Oggi da Bruxelles, ......pressioni sulla Germania affinché trasferisse i Leopard 2 all'ex repubblica sovietica e... il cancelliere tedesco Olafsi è detto ottimista sulla fornitura dei Leopard 2 all'Ucraina. In ...

Ora Scholz invita gli alleati Ue a consegnare i carri armati a Kiev. Borrell temporeggia sui Jet Globalist.it

Elezioni regionali Germania, crollo dell'Spd di Scholz a Berlino Adnkronos

Elezioni Berlino, vittoria della Cdu sull’Spd di Scholz che guidava la capitale con la sindaca uscente… Il Fatto Quotidiano

Germania, la Cdu vince a Berlino. Scholz attapirato Start Magazine

Il politologo von Lucke: «Scholz si sente all’angolo, ma sbaglia a pensare a sé. Ha un’idea vecchia di Europa» ilmattino.it

Pesante sconfitta di Olaf Scholz alle elezioni regionali in Germania ... a vantaggio della Cdu che cresce di 10 punti e ora mira a determinare il nuovo sindaco della città. (Adnkronos) Ne parlano ...Più che Meloni, però, il vero vincitore del Consiglio europeo sembra essere il cancelliere tedesco Olaf Scholz: come ha scritto l’editorialista ... COSA SIGNIFICA, NEL CONCRETO, FLESSIBILITÀ Sul Sole ...