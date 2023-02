Omicidio Sacchi | salta l’udienza d’appello per i due presunti killer | «Rischio crisi claustrofobica» L’ira del padre della vittima

(Di martedì 14 febbraio 2023) La claustrofobia di due imputati fa slittaredi appello per l’di Luca, avvenuto il 23 ottobre del 2019. I giudiciCorte d’Assise di Appello di Roma avrebbero dovuto riunirsi oggi. Due degli imputati, però, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, condannati in primo grado rispettivamente a 27 e 25 anni di carcere, hanno rifiutato il trasferimento dal carcere di Rebibbia all’aula di tribunale di piazzale Clodio, a Roma, per il timore di avere unasulla camionettapolizia penitenziaria durante il tragitto. I giudici hanno accolto la richiestadifesa, disponendo il rinvio del, anche se di pochi giorni, al 23 febbraio. Quel giorno, i due imputati potranno raggiungere il ...

