Omicidio caporale Pipitone | parla una testimone | Lite per un parcheggio

... Danilo Salvatore Lucente Pipitone, ilmaggiore dell'Esercito, di origine marsalese, che ... ed è nato il 7 marzo 1990 in Tunisia l'uomo ricercato per l'del caporal maggiore dell'...C'è un sospettato per l'delmaggiore dell'Esercito, Danilo Salvatore Lucente Pipitone, morto dopo essere stato aggredito a Roma la notte tra venerdì e sabato nel corso di una lite stradale. La persona ...

Questi avrebbe intimato al caporale di spostarsi dal luogo in cui si era fermato per lasciargli il posto. "Che cavolo vuoi", avrebbe risposto Pipitone. Da qui l'aggressione, tramutatasi presto in un ...Sarebbe stato ucciso a seguito di una lite per un parcheggio il caporale Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Questo è quanto dichiarato da una testimone che avrebbe assistito all'aggressione del ...