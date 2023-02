Oltre che a rinnovare i riti del Carnevale | questa settimana sarà dedicata a affrontare questioni molto importanti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 febbraio 2023) DomaniMercoledì delle Ceneri. Per la religione cattolicaricorrenza rappresenta il passaggio netto e repentino dal periodo godereccio delalla Quaresima, tempo di contrizioni e di nutrimento parco e misurato. La giornata odierna prevede cibarie, dolci e bevande sostanzialmente diverse da quelle che il convento passa quotidianamente. Per completare l’informazione, il di corrente è preceduto per antica tradizione dalla celebrazione religiosa e gastronomica in gennaio di Sant’ Antonio Abate, detto anche Sant’ Antuono. In campagna, infine, è indicato come il Santo con il maiale che lo segue, come è rappresentato dalla sua iconografia ufficiale. In Italia, soprattutto al Centro sud, le gozzoviglie cominciano in quel giorno e proseguono con diverse variazioni sul tema maiale fino a oggi, il clou, Martedì Grasso. ...