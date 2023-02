Olimpia Milano-Brescia | a che ora e dove vedere la Coppa Italia in diretta

L'difende il trofeo conquistato sia nel 2021 ache nel 2022 a Pesaro. Non ha mai vinto la Coppa Italia tre volte consecutive, ma l'ha conquistata otto volte nella propria storia. A ...Toccherà alla Pallacanestro Brescia, con l', battezzare l'edizione 2023 della Final 8 di Coppa Italia al PalaAlpitour di Torino. Palla a due mercoledì alle 18 fra la Germani e l'Armani, rispettivamente ottava e prima della ...

Alessandro Magro: Entusiasmo e testa sgombra. Affrontiamo la più forte RealOlimpiaMilano

Basket, Coppa Italia 2023: l'Olimpia Milano prova a difendere il titolo, la Virtus Bologna cerca il secondo sigillo stagionale. Tortona, Varese e Venezia le possibili outsider OA Sport

Gianmarco Pozzecco: Milano e Virtus sono favorite. Ma occhio a Venezia RealOlimpiaMilano

Olimpia Milano in partenza per Torino. Messina: Pensiamo solo a Brescia Sportando

Ci siamo, le Final Eight di Coppa Italia di basket, sono pronte a cominciare. Campione in carica è l'Olimpia Milano, che si presenta anche con la prima testa di serie del tabellone. La squadra di ...Olimpia Milano, Messina sicuro: "In un torneo come questo tutte possono arrivare in fondo" Mercoledì avrà inizio la Final Eight della Coppa Italia di Basket 2023. L'Olimpia Milano campione in carica ...