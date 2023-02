Nuovi tetti al prezzo del petrolio russo | ma si trova sempre la via di fuga

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ilè diventato un nemico da abbattere, dal quale affrancarsi. Definitivamente. E l’Europa ci prova, ma sembra non riuscirci. Almeno non del tutto. L’oro nero. L’abbiamo visto tante volte zampillare dalle viscere della terra. L’abbiamogiudicato come un elemento indispensabile per la nostra quotidianità. Ora quel colore nero ci riporta al buio pesto provocato dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ecco allora che all’oro nerooccorre dire Stop.aldel– Ilovetrading, il denaro liquido di Putin Mancano una manciata di giorni al 24 febbraio 2023. Quel giorno sarà l’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina e ...