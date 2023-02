Novellino | “Meret merita rispetto! Il Napoli deve dargli fiducia”

Napoli su Vicario, Novellino: “Meret merita rispetto! Se fossi nella società gli darei fiducia” Tutto Napoli

Novellino: “Vicario al Napoli Meret sta dimostrando di essere un top player” CalcioNapoli1926.it

Novellino sbotta: 'Vicario a Napoli Meret merita solo rispetto ed applausi' AreaNapoli.it

TMW RADIO - Novellino: "Il segreto del Napoli è la qualità. Kim e Kvara mi hanno sorpreso” TUTTO mercato WEB

Novellino: “Kim e Kvaratskhelia mi hanno stupito! Spalletti ha un segreto…” CalcioNapoli1926.it

Novellino ha poi aggiunto: "I rossoneri avrebbero forse necessitato ... Mi sembra prematuro parlarne. Meret merita rispetto e plauso, soprattutto per quanto successo in estate. Se fossi nella società, ...Milan, rifinitura in corsa in vista del Tottenham: le ultime Il Milan sta svolgendo al centro sportivo di Milanello la rifinitura in vista degli ottavi di… Leggi ...