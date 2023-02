Non convince il nuovo sito INPS | primi riscontri ufficiali sui problemi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ilappare confusionario e poco intuitivo, stando almeno alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere in queste ore. Tantievidenziati dal pubblico, visto che ad alcuni addirittura non funziona come vi abbiamo riportato con un altro articolo nella giornata di ieri. Come stanno le cose? La questione principale, almeno per ora, riguarda i rallentamenti registrati dagli utenti nello spostarsi da una sezione all’altra del, ma anche pagine ed informazioni prima facilmente raggiungibili ed ora collocate all’interno di una sorta di labirinto digitale. Al momento nonil: alcunisuiregistrati ...