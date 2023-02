“Non ci credo” | Oriana stupita dalle parole di un VIP | la confessionale di Giaele De Donà

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 febbraio 2023)Dedelusa da Antonino Spinalbese dopo la discussione si sfoga conMarzoli: ecco l’accaduto in CasaDeieri sera nel corso della trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip ha ricevuto una nuova lettera da suo marito Brad. Le duericevute dal marito hanno nuovamente messo in crisi la giovane modella che prosegue con successo la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Dopo gli innumerevoli confronti e scontri vissuti con Antonino Spinalbese in Casa, i due VIP hanno preso le distanze. La Dequotidianamente viene supportata dalla sua famiglia, da suo fratello Matthias e dai suoi numerosissimi fan. Leggi anche –> La reazione di Soleil Sorge sulla crisi dei Prelemi fa discutere: arriva la replica Lo sfogo con ...