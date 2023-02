Non c’è alleanza che tenga | la sinistra perde pure col “campo largo”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 14 febbraio 2023) Si è votato in due Regioni, Lombardia e Lazio, ma che insieme fanno quasi sedici milioni di abitanti, poco meno di 1/3 della popolazione nazionale residente. Rispettivamente il cuore economico e politico del Paese. I risultati sono oramai un fatto acquisito, con la netta vittoria dei due candidati presidenti del centrodestra, Fontana in Lombardia e Rocca nel Lazio. Il dato da cui partire è l’astensionismo. Nel Lazio hanno votato poco più del 37% degli aventi diritto, in Lombardia poco meno del 42%. Un crollo di partecipazione al voto mai visto nella storia democratica del Paese. Tiene il voto nazionale, quello per le politiche, che a settembre toccò come affluenza il 64%. La debacle partecipativa interessa in particolare le Regioni che dovrebbero invece essere più vicine al cittadino. E questo la dice lunga di come le Regioni siano lontane dal dare risposte concrete ai bisogni reali. ...