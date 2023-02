Noemi Bocchi incinta di Totti | cartellina clinica in bella vista | FOTO

(Di martedì 14 febbraio 2023) Negli ultimi tempi si era parlato di una possibile crisi tra Francescoma adesso le ipotesi sull’evoluzione della loro storia virano verso una possibile gravidanza. Ad avallare la tesi sarebbe unamedica che lei avrebbe lasciato sul cruscotto della macchina. Ecco cosa sappiamo. Si torna a parlare di una delle coppie più discusse degli ultimi mesi, Francescola cui storia d’amore iniziata ormai un anno fa, sembra procedere a gonfie vele, malgrado le recenti dicerie su una possibile crisi. Ma sappiamo bene che il gossip su di loro non si ferma mai e negli ultimi giorni si è parlato di una possibile gravidanza di. La cosa non stupisce dal momento che l’ex capitano della Roma ha detto ...

Francesco Totti esi concedono una fuga d'amore nel giorno di San Valentino . A testimoniare il viaggio è stata proprio la compagna dell'ex calciatore, che sui social ha postato la foto in treno e ha ...Viene dunque naturale chiedersi come stiano passando queste 24 ore così preziose F rancesco Totti e la sua nuova compagnada un lato e Ilary Blasi e il nuovo fidanzato Bastian Muller ...

Ilary Blasi e Noemi Bocchi: oltre Totti, il dettaglio in comune per San Valentino Corriere dello Sport

San Valentino in casa Totti, fuga d'amore con Noemi e per Chanel un ammiratore segreto Today.it

La cartellina medica e quel dettaglio: Noemi Bocchi è incinta di Totti ilGiornale.it

Francesco Totti su Instagram con la prima foto di Noemi Bocchi Cosmopolitan

Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, è incinta RaiNews

Per festeggiare il loro primo San Valentino insieme, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi una fuga d’amore lontano dalla città. Nel frattempo, sul profilo social di Ilary Blasi, non c’è ...Viene dunque naturale chiedersi come stiano passando queste 24 ore così preziose Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi da un lato e Ilary Blasi e il nuovo fidanzato Bastian Muller ...