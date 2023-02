No | la piattaforma statunitense Sbx non crea terremoti

Leggi su facta.news

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il 6 febbraio 2023 su Facebook sono state pubblicate insieme tre immagini: la prima è lo screenshot di un articolo in italiano che riporta la notizia del terremoto del 6 febbraio 2023 in Turchia e in Siria, mentre le altre due mostrano una stessa grande struttura, con una cupola bianca nel mezzo, che nel primo caso è trasportata da una grande nave merci, nell’altro posizionata in mezzo al mare. Le fote sono accompagnate da un commento che recita: «Questa in foto è unamobile SBX-1x band radar…nodove vogliono!!». Il post in questione, quindi, suggerisce che il sisma dello scorso 6 febbraio sia stato provocato dallain foto, che sarebbe in grado dire terremoto in qualsiasi luogo. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. La ...