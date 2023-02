Nikita Pelizon ha una malattia neurologica? Parla Matteo Diamante

I telespettatori sui socian hanno poi ricordato la vicenda legata a Elenoire Ferruzzi e, in cui l'icona del mondo LGBT venne mandata fuori dalla Casa, dopo essere stata mandata al ...Ieri sera al GF Vip sono finiti in nomination alcuni tra i concorrenti più forti e con più fan: Antonino Spinalbese , Oriana Marzoli ,e Antonella Fiordelisi . In questi tre giorni vedremo i fanclub più accaniti scannarsi, i Donnalisi, gli Oriele, i Gintonic e i Nikiters faranno di tutto per far trionfare il loro ...

Luca Onestini su Nikita Pelizon e Matteo Diamante: Che imbarazzo, pensano che la gente sia scema Fanpage.it

Nikita Pelizon ha una malattia neurologica “Problemi di memoria” Blog Tivvù

Gf Vip 7, George Ciupilan: “Antonino Spinalbese il più stratega” Isa e Chia

Le perplessità dei VIP su Matteo Diamante e Nikita Pelizon - Mediaset Infinity Grande Fratello

Il battibecco tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli - Mediaset Infinity Grande Fratello

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Antonino Spinalbese ha svelato di avere un piano per far uscire dal gioco Oriana Marzoli o Nikita Pelizon. L’ultima puntata del GF Vip ha visto finire al ...Il parrucchiere è finito nuovamente in nomination, questa volta valido per eleggere il preferito nella puntata di giovedì 16 febbraio, insieme a Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi.