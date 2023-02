Niente Juve per l'attaccante del Nantes Ganago | che tragedia | è morta la figlia di 5 anni

Secondo me in generale si sottolinea poco la prestazione di Kostic ' e anche: 'Settimana scorsa veniva esaltato, oggi non brillante fisicamente in una partita in cui non viene peraiutato ...Sia al Chievo che allaho giocato in tanti moduli e ruoli. Ho giocato come mediano a destra, a ... La fascia alla mano Sono caduto male ma non èdi grave. Spero di fare tanti inserimenti e ...

L'apertura del Quotidiano Sportivo: “Contro la Juve niente scherzi” Sportitalia

Niente Juve per Cambiaso, Pellegrini alla Lazio e Lukic al Fulham: tutte le ufficialità Tuttosport

Juve, De Sciglio reagisce alle critiche: "Non ho fatto niente di male" Corriere dello Sport

JUVE, INFLUENZA PER CUADRADO: NIENTE FIORENTINA - Sportmediaset Sport Mediaset

L'apertura di QS sulla Fiorentina: "Contro la Juventus niente scherzi" TUTTO mercato WEB

C'è spazio anche per l'Under 23 della Juventus, nelle nuove intercettazioni riguardanti ... Di Fede (Cherubini, ndr) non mi fido per niente sull’under 23, ha un approccio molto emozionale".La Juventus non si riposa dopo il successo in campionato contro la Fiorentina e pensa subito all'impegno europeo contro il Nantes. Dopo l'importante successo contro la Fiorentina in campionato, la Juv ...