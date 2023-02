Nel Lazio ancora in corso lo spoglio delle schede

Alle politiche del settembre scorso il centrodestra prevalse ma le opposizioni, se fossero state unite, avrebbero potuto impedirne la vittoria. Ieri, invece,e in Lombardia, non c'è stata partita. Il successo della coalizione trainata da Fratelli d'Italia è stato schiacciante. Anche se si fossero coalizzate le forze di centro e di sinistra, dal ...Il secondo è che Forza Italia ottiene dei risultati buonissimi siache in Lombardia'. , vicepremier e ministro degli Esteri, oltre che coordinatore di Forza Italia , si dice 'soddisfatto' ...

Francesco Rocca sarà il nuovo presidente del Lazio Il Post

Regionali, Lombardia e Lazio al centrodestra: vincono Fontana e Rocca con oltre il 50% dei voti - Tajani: è stato anche un voto di fiducia al governo - Tajani: è stato anche un voto di fiducia al governo RaiNews

Regionali: Fdi vince ovunque nel Lazio, tramonta il campo largo Agenzia ANSA

Elezioni regionali in Lombardia e Lazio, ultime notizie. Fontana e Rocca sopra il 50%. Meloni: ... Il Sole 24 ORE

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria netta di Francesco Rocca nel Lazio e del riconfermato Attilio Fontana in Lombardia alle Regionali, quando sono state scrutinate tutte le sezioni in Lombardia, mentre ne ...Vico nel Lazio 52,24 percento; Villa Santo Stefano 56,16 percento. «Come amministrazione comunale abbiamo sempre coinvolto i cittadini, con informazioni di dettaglio sulle attività della Regione», ha ...