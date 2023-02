NBA | Anthony Davis non festeggia il record di LeBron | svelato il motivo

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 14 febbraio 2023) NBA,nonildi: dopo ilbattuto dal gigante del basket americano, vieneildella mancata esultanza. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo aver battuto ogniJames ha raggiunto e superato Kareem Abdul-Jabbar come il miglior marcatore di tutti i tempi della NBA, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.