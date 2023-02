NBA 2022 2023 | Lillard manda al tappetto i Lakers | altra sconfitta per Doncic e Irving

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo lo stop per evitare sovrapposizioni con il Super Bowl, l’NBA riparte e lo fa con dieci match di regularm season andati in scena nella notte italiana tra lunedì 13 e martedì 14 febbraio.per i Dallas Mavericks dall’arrivo di Kyrie, che nonostante i 36 punti dell’americano ex Nets e dei 33 di Lukasi arrendono per 121-124 ai Minnesota Timberwolves, pur riuscendo quasi a rimontare uno svantaggio di -26. Ko anche i Los Angeles, travolti dai Portland Trail Blazers del solito, capace di realizzare ben 40 punti. Nonostante il punteggio finale di 127-115 possa dare l’idea di un match equilibrato, in realtà i padroni di casa archiviano la pratica ben prima dell’ultimo quarto e la loro vittoria non è mai in discussione. RISULTATI E CLASSIFICHE ...

Di fronte a un evento come il Super Bowl, in cui si affrontavano Chiefs e Eagles ( IL RACCONTO ), si è fermato anche il basket. Solamente due, pertanto, i match della regular season andati in scena, ovviamente prima dell'appuntamento di Glendale, Arizona. Vittoria per i Boston Celtics , che nonostante le tante assenze ...Ecco i risultati di oggi in, dove nella notte italiana tra sabato 11 e domenica 12 febbraio si sono disputati nove match validi per la regular season. Spicca la vittoria dei Los Angeles Lakers , che nonostante la pesante ...

