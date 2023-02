“Navi russe con armi nucleari nel Baltico”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo i caccia e gli elicotteri, avvistati al confine con l’Ucraina, la Russia avrebbe iniziato a dispiegaretattiche connel Mar. Ad affermarlo, sottolineando che è la prima volta negli ultimi 30 anni, è il servizio di intelligence norvegese nel suo rapporto annuale citato da Politico. L’intelligence norvegese segnala la presenza die sottomarini della Flotta del Nord connel Mar“La parte fondamentale del potenziale nucleare è sui sottomarini e sulledi superficie della Flotta del Nord”, hanno osservato gli 007 di Oslo aggiungendo che letattiche sono “una minaccia particolarmente seria in diversi scenari operativi in cui i Paesi ...

