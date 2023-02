Nastri d’Argento Doc | Laika protagonista dell’anno | ecco tutte le nomination

(Di martedì 14 febbraio 2023) LeaiDoc,le quattro cinquine, mentre il Nastro diva alla street artiste i premi speciali ai doc sui casi sindacali di Whirpool (voce di Alessandro Siani) e Alitalia La street artistè la ‘’ nel documentario, un riconoscimento che i Giornalisti Cinematografici le assegnano per il film Life is (not) a game (leggi la nostra recensione) di Antonio Valerio Spera – presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma – che ne racconta le misteriose incursioni notturne tra provocazione e protesta militante. L’annuncio oggi insieme ai titoli finalisti nelle diverse categorie in selezione ufficiale, ricordando che il Direttivo dei ...

, TRA I DOCUMENTARI IN LIZZA LA STREET ARTIST LAIKA 'PROTAGONISTA 2023' PER LIFE IS (NOT) A GAME DI ANTONIO VALERIO SPERA La street artist Laika è la 'Protagonista dell'anno' nel ...L'annuncio oggi insieme ai titoli finalisti nelle diverse categorie in selezione ufficiale, ricordando che il Direttivo deiha già reso noto nei giorni scorsi il premio per il '...

Nastri d'Argento 2023, il premio all'artista "Laika" e tutti i documentari finalisti Sky Tg24

Nastri d'Argento, la street artist Laika "Protagonista 2023" Agenzia askanews

Nastri d'Argento Doc, Laika protagonista dell'anno, ecco tutte le ... Spettacolo.eu

Nastri d'Argento 2023, premiato il doc Sergio Leone - L’italiano che inventò l’America Sky Tg24