Napoli | tragedia in un commissariato di Polizia Morto un 29enne

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) , dopo aver tentato di uccidere un uomo e aver accoltellato un agente Unasi è consumata in undidi. Un giovane di 29 anni è stato ucciso da un poliziotto, dopo aver aggredito un uomo e un agente diferendolo. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe seguito il compagno della madre aldopo una lite avvenuta in casa. L’uomo avrebbe deciso di denunciare il giovane, che nella lite ha aggredito la madre. Durante le operazioni di verifica all’interno del, il giovane ha tentato di uccidere l’uomo, accoltellandolo alla gola. Un agente è subito intervenuto, cercando di disarmare l’uomo, ma è stato ferito a sua volta da un fendente alla gamba. Leggi anche: Bimbo di 4 anni muore in un ...