Napoli | investito insieme alla fidanzata | Andrea è in fin di vita

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 14 febbraio 2023) È ancora in gravissime condizioniBarletta, il 40enne originario di Maddaloni,mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. I fatti sono accaduti domenica sera nei pressi di Piazza Sannazzaro a, zona molto frequentata sopratutto per la presenza di ristoranti e pizzerie.è in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.