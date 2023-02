Napoli | indagato per omicidio colposo il poliziotto che ha ucciso Mario Ementato

È in aula l'europarlamentare Andrea Cozzolino, sospeso dal Pd edalla procura generale belga per corruzione, riciclaggio e organizzazione criminale nell'...nella sua abitazione dinel ...il poliziotto che ha ucciso per difendere un collega La vittima era un uomo con precedenti penali e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che, dopo avere aggredito la madre, si era recato ...

Napoli, accoltella poliziotto in commissariato: un altro agente spara e lo uccide QUOTIDIANO NAZIONALE

Napoli, uomo ucciso in commissariato: il poliziotto è indagato per omicidio colposo ilmattino.it

Poliziotto spara per difendere collega accoltellato, muore 29enne: agente indagato per omicidio colposo La Repubblica

Napoli, uomo ucciso in commissariato: il poliziotto è indagato per omicidio colposo Virgilio

Andrea Cozzolino, il Tribunale di Napoli oggi decide sull'estradizione in Belgio ilmattino.it

Il tutto è iniziato intorno alle 22 di ieri sera, quando i poliziotti sono intervenuti in via Pietro Colletta per una lite in famiglia. Tragedia nel cuore di Napoli. Prima accoltella la madre nel… ...i Carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, a carico di 8 persone (5 in carcere e 3 agli arresti ...