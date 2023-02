Napoli | accoltella la madre e un poliziotto al commissariato | agente spara e lo uccide

Leggi su open.online

(Di martedì 14 febbraio 2023) Un uomo di 29 anni con precedenti di polizia è deceduto all’ospedale Vecchio Pellegrini di. Prima avevato lae unall’interno delVicaria-Mercato in piazza Enrico De Nicola. La storia è cominciata alle 22 di ieri, quando i poliziotti sono intervenuti in via Pietro Colletta per una lite in famiglia. Il 29 enne aveva colpito lacon un’arma da taglio durante un’aggressione. Il compagno della donna si è recato al. Lì è stato raggiunto dal 29 enne che ha cercato di colpirlo alla gola con un coltello. Unè intervenuto per disarmare il 29 enne, ma è stato colpito alla gamba. Un secondoè intervenuto e ha esploso un colpo di arma da fuoco che ha ferito ...