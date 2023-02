Nantes | Lafont | «Juve? Vogliamo passare il turno | ma l’obiettivo…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le parole di Marc, portiere deled ex Fiorentina, sulla sfida di Europa League contro lantus Marcha parlato a Tuttosport dello spareggio di Europa League che andrà in scena tra qualche giorno trantus e. PAROLE – «Gli ultimi risultati parlano per noi, stiamo mettendo voglia e determinazione,superare il. Bisogna però riconoscere che l’obiettivo primario è il campionato, ottenere presto i punti necessari per allontanarci sempre più dalle zone a rischio perché con le 4 retrocessioni bisogna stare molto attenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.