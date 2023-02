(Di martedì 14 febbraio 2023) Non ci sarà per la partita di Europa League che si disputerà giovedì prossimo contro la. L'attaccante delha perso ladi 5. A confermarlo la squadra della ...

Non ci sarà per la partita di Europa League che si disputerà giovedì prossimo contro la Juventus . L'attaccante delGanago ha perso la figlia di 5 anni. A confermarlo la squadra della Ligue 1. Il camerunense Ganago, 23 anni, è tornato in patria dopo aver appreso della malattia di sua figlia. Ma, ...È con profonda tristezza che il Football Club diha appreso della morte della figlia del nostro attaccante,Ganago. Pensiamo molto a te Gana. Il Club è con te in questa terribile ...

L'attaccante del Nantes Ignatius Ganago perde la figlia di 5 anni, salterà la sfida con la Juventus ilgazzettino.it

Nantes in lutto: morta la figlia di Ignatius Ganago - Numero Diez numero-diez.com

Nantes, dramma Ganago: morta la figlia di 5 anni La Gazzetta dello Sport

Verso Juve-Nantes, dramma per il camerunense Ganago: morta la figlia di 5 anni Gazzetta del Sud

Europa League, Juventus-Nantes: designato l'arbitro Tuttosport

Non ci sarà per la partita di Europa League che si disputerà giovedì prossimo contro la Juventus. L'attaccante del Nantes Ignatius Ganago ha perso la figlia di 5 anni. A confermarlo la squadra della ...Non ci sarà per la partita di Europa League che si disputerà giovedì prossimo contro la Juventus. L'attaccante del Nantes Ignatius Ganago ha perso la figlia di 5 anni. A confermarlo la squadra della ...