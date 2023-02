Nantes | dramma Ganago | morta la figlia di 5 anni

(Di martedì 14 febbraio 2023)familiare per Ignatius, attaccante delche non sarà presente alla sfida con la Juventus in Europa League giovedì sera a Torino. Come riporta il sito francese de L'Équipe il ...

familiare per Ignatius Ganago, attaccante delche non sarà presente alla sfida con la Juventus in Europa League giovedì sera a Torino. Come riporta il sito francese de L'Équipe il ...L'attaccante delIgnatius Ganago salterà la sfida di Europa League contro la Juventus , in programma giovedì alle 21 all'Allianz Stadium di Torino, per unpersonale. Il camerunense, come riportato dall'...

