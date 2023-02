‘Musica nuda’ ad Aversa all’Auditorium Bianca d’Aponte

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Come da tradizione l’Auditoriumdia metà febbraio festeggia con un concerto esclusivo il compleanno die quello di Fausto Mesolella, per molti anni direttore artistico del Premio dedicato alla cantautrice scomparsa. L’appuntamento è per il 16 febbraio con Musica nuda, il fortunato duo composto da Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso), che ha incantato le platee di tutto il mondo e che quest’anno festeggia i 20 anni di unione artistica. Porteranno in scena i loro brani più amati dal pubblico insieme agli inediti del nuovo album che uscirà a marzo 2023, che è stato da poco anticipato dal singolo ‘Guardami’, composto da Spinetti e Frankie hi-nrg mc con il testo di Luigi Salerno. Quella che ...

