Musica e solidarietà al Teatro comunale di Caserta con i Nantiscia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 febbraio 2023)alCostantino Parravano venerdì 17 febbraio alle 20,45. Sul palco il concerto dei. Il ricavato sarà devoluto a Venti di Speranza, associazione no profit che tra i vari progetti ha quello di alleviare i disagi e le difficoltà dei pazienti oncologici indigenti e delle loro famiglie. L’organizzazione dell’evento è a cura della Genovese management di Gianni Genovese. A presentare la serata sarà la giornalista Maria Beatrice Crisci. Daniela Metitiero, presidente dell’associazione Venti di Speranza evidenzia: «Laassolve a molte funzioni: è espressiva, è terapeutica, genera emozioni, registra ricordi, crea unità ma quando, come in questo caso, diventa volano di, raggiunge la più nobile delle finalità». E ...