Musetti-Cachin in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lorenzoaffronterà Pedronel secondo turno dell’Atp 250 di, in programma dal 13 al 19 febbraio. La stagione sulla terra rossa del carrarino inizierà dalla capitale argentina contro un tennista di casa., specialista della superficie, ha infatti superato all’esordio Monteiro e va a caccia dei quarti di finale. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà, che vuole riscattarsi dopo un Australian Open al di sotto delle aspettative e insegue punti e fiducia per proseguire al meglio la stagione. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di mercoledì 15 febbraio, con...