MotoGP | Marco Bezzecchi | “La nuova pressione delle gomme è pericolosa | mette a rischio la nostra incolumità”

(Di martedì 14 febbraio 2023) In occasione dei test di Sepang per la, in vista del Motomondiale 2023, la Ducati ha avuto modo di mostrare ancora una volta tutto il proprio potenziale: sia nei tempisingole tre giornate che nella classifica combinata, team principal e satelliti hanno fatto registrare ottimi tempi, dando un’ulteriore iniezione di fiducia per lastagione.(Mooney VR46) si è piazzato all’ottavo posto nella classifica combinata dei test, +0.474 dal leader nonché compagno di squadra Luca Marini. Nel complessosi è dichiarato soddisfatto di quanto raccolto a Sepang, ma laa suo giudizio troppo alta rappresenta un problema da non sottovalutare e, idealmente, da risolvere al più presto. Di ...