Mondiali Sci Alpino | Vinatzer e De Aliprandini qualificati allo slalom parallelo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 febbraio 2023) Alexha fatto segnare il secondo miglior tempo sul tracciato blu al termine della fase di taglio, per accedere alla gara dimaschile aidi Courchevel – Mèribel. Il gardenese, ha pagato 31 centesimi di ritardo all’austriaco Adrian Pertl, ma ha rifilato a sua volta due centesimi al padrone di casa Alexis Pinturault. Passa il turno anche Luca De, quinto tempo sul blu dietro al belga Sam Maes, così come Filippo Della Vite: il poliziotto bergamasco ha tirato fuori dal cilindro una manche di classe, nonostante sia stato tra gli ultimi a partire, con un gran sesto tempo a soli 55 centesimi da Pertl. Giovanni Borsotti è stato il primo dei non, ad appena 19 centesimi, escluso per ironia della sorte dstesso Della Vite, con tutti e quattro ...