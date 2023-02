Mondiali sci alpino 2023 | Bassino | “Importante qualificarsi | parallelo utile come preparazione al gigante”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) Martaha commentato la qualificazione agli ottavi della prova divalida per idi scifemminili: “Erae iniziare ad avviarsi con questa disciplina che è sempre un po’ particolare, perché avendo le porte molto strette bisogna mettersi in moto velocemente. Sono molto contenta, la neve qui è molto bella. Chiaramente cercherò di fare del mio meglio, però,ho già detto, trovo moltoilpropedeutico alperché penso mi aiuti proprio tanto, per provare a spingere forte. Quando siamo in gara, ilti fa tirar fuori davvero tutto, vista l’avversaria di fianco, ti fa mettere ...