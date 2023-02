Mondiali | parallelo a squadre | oro agli Usa sulla Norvegia | bronzo al Canada

(Di martedì 14 febbraio 2023) Vincono ilmisto gli Stati Uniti (mai saliti finora sul podio) di Nina O'Brien, River Radamus Paula Moltzan e Tommy Ford battendo i campioni in carica della Norveglia che ...

Vincono ila squadre misto gli Stati Uniti (mai saliti finora sul podio) di Nina O'Brien, River Radamus Paula Moltzan e Tommy Ford battendo i campioni in carica della Norveglia che gareggiavano con ...Gli Stati Uniti si aggiudicano la medaglia d'oro nela squadre andato in scena aidi Courchevel/Méribel 2023. Il quartetto composto da Nina O'Brien, Paula Moltzan, River Radamus e Tommy Ford ha sconfitto nell'atto conclusivo la ...

Mondiali di sci, Italia fuori ai quarti nel parallelo a squadre. Passano gli Usa che vincono l'oro RaiNews

Sci alpino, startlist Qualificazioni Parallelo Mondiali 2023: orari, pettorali, programma, tv, streaming OA Sport

Mondiali - A che ora gareggia l'Italia nel parallelo a squadre miste: programma, orari e dove vederla in tv e streaming Eurosport IT

LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA: dalle 17.30 le qualificazioni con Marta Bassino OA Sport

Mondiali sci, oggi le qualificazioni del parallelo: orari tv. Tocca ancora alla Bassino QUOTIDIANO NAZIONALE

Niente da fare, per l’ennesima volta, per l’Italia nel team event di sci alpino. Anche ai Mondiali di Courchevel/Meribel il parallelo a squadre miste vede gli azzurri essere eliminati anzitempo, ai ...Vincono il parallelo a squadre misto gli Stati Uniti (mai saliti finora sul podio) di Nina O’Brien, River Radamus Paula Moltzan e Tommy Ford battendo i campioni in carica della Norveglia che ...