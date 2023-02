Mondiali Courchevel Méribel 2023 | Della Mea e Sola rinunciano alle qualificazioni del parallelo individuale

(Di martedì 14 febbraio 2023) Beatricee LaraMea non parteciperannogaradi parlo dei Campionatidi sci alpino di. Le due azzurre, che in mattinata sono state impegnate nel parlo deal team event, subito dopo la gara hanno annunciato il loro forfait. Sarannomente due le azzurre al via, ovvero la campionessa mondiale in caricaspecialità, Marta Bassino, e Asja Zenere. SportFace.

Dunque, in concomitanza dei Campionatidi Sci Alpino si è tenuto il gala di beneficenza a sostegno della Fondazione Principessa Charlene di Monaco e dei bambini delSports Club ...Tutto pronto per lo slalom parallelo individuale , specialità dei2023 di sci alpino di/Meribel . L'appuntamento è per la giornata odierna di martedì 14 febbraio alle ore 17:00 e per l'Italia gareggeranno Marta Bassino, Lara Della Mea, Beatrice ...

Parallelo a squadre Courchevel/Meribel - Austria e Germania sbagliano nella stessa porta, austriaci in semifinale Eurosport IT

Al giro di boa dei Mondiali di Courchevel Méribel, il Gioco dei Podi by Völkl ha un solo padrone NEVEITALIA.IT

Il medagliere dei Mondiali di Courchevel/Meribel 2023: classifica e tutti i podi, Italia e Svizzera a due ori Eurosport IT

Sci alpino, Mondiali Courchevel/Meribel: Marta Bassino al via nel parallelo TargatoCn.it

Schwarz avanti nell'ultima prova di Courchevel, Marsaglia e Schieder terzi ex-aequo FISI

Italia a secco di medaglie nella prova a squadre del parallelo ai Mondiali di sci. Sulla pista Roc de Fer di Meribel, la squadra azzurra è stata eliminata ai quarti di finale del Team Event dagli ...Si torna in pista dopo la giornata di riposo. Il programma odierno dei Mondiali di sci in corso in Francia, a Courchevel e Méribel prevede, alle 12.15 - diretta tv da mezzogiorno su Raisport e in ...