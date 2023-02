Mondiali Biathlon 2023 | Patrick Braunhofer non parteciperà all’individuale maschile Cos’è successo all’azzurro

(Di martedì 14 febbraio 2023) Proseguono idiin quel di Oberhof, in Germania: quest’oggi è in programma la 20 km individualecon grande attesa per vedere all’opera, su tutti, il norvegese Johannes Boe (assoluto protagonista sinora di questa rassegna iridata) e gli azzurri che saranno al via della gara odierna. Parliamo (su un totale di 108 atleti che prenderanno parte alla 20 km individuale) di Tommaso Giacomel con il pettorale numero 13, Lukas Hofer con il 20, Didier Bionaz con il 35 ed Elia Zeni con il 98; tra questi non figura(che sarebbe dovuto partire con il pettorale numero 73), ma l’azzurro è costretto al forfait. L’atleta classe 1998 non potrà partecipare all’odierna 20 km individualedeidi ...

