Il Consiglio della Fifa ha definito oggi le modalità di partecipazione, nello specifico la distribuzione dei posti delle varie confederazioni continentali, delclub che nel 2025 verrà disputato da 32 squadre in una sede ancora da stabilire. Le date sono giugno - luglio, quindi come quelle (Qatar 2022 a parte) dei Mondialinazionali, mentre i ...La ventiduesima Giornatacontro il Cancro Infantile , istituita dall'OMS Organizzazionedella Sanità, intende mettere in luce temi e sfide rilevantiil cancro infantile e ...

Mondiale per club: la Fifa assegna 12 posti all'Europa Agenzia ANSA

Real Madrid-Al Hilal 5-3, gol e highlights: i blancos di Ancelotti campioni del mondo Sky Sport

Mondiale per Club 2025, 12 posti per la UEFA: arriva l'ok all'unanimità del Consiglio FIFA Fcinternews.it

Chi giocherà nuovo Mondiale per club Ecco chi si qualificherà Calcio e Finanza

Il Consiglio FIFA che si è riunito in data odierna ha approvato la relazione annuale 2022, che evidenzia le entrate record di 7,6 miliardi di dollari durante il ciclo 2019-2022 e gli ...La lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stata istituita nel dicembre 2017, per promuovere la buona governance in materia fiscale a livello mondiale. Le giurisdizioni sono ...