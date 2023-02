Mondiale per club | la Fifa assegna 12 posti all’Europa

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ilpercambia format: dall’edizione 2025, che si svolgerà in estate, si passerà a 32partecipanti. La decisione era già nell’aria ma è arrivato quest’oggi il comunicato dellain merito alper: Ecco il comunicato ufficiale della: «A seguito della decisione presa dal Consiglionel dicembre 2022 di aumentare il numero dei partecipanti allaWorld Cup a 32 squadre, con la prima edizione del genere prevista per giugno-luglio 2025, il Consiglio ha approvato all’unanimità la rispettivazione degli slot». Riti quindi anche gli slot disponibili per ogni confederazione: «La decisione è stata presa sulla ...

