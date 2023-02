Mondiale Endurance - Lilou Wadoux è la prima pilota ufficiale Ferrari GT

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 febbraio 2023) "Quando indosso il casco, sogno Le Mans". Sono le parole di, la giovane promessa dell'automobilismo sportivo che gareggerà comedellaCompetizioni GT, nella classe GTE-AM. La ventunenne francese sarà al volante della488 GTE del team AF Corse, dopo aver già ben figurato la passata stagione in LMP2 con il team Richard Mille Racing Team.di talento. Giovanissima, ma combattiva e veloce:ha iniziato a correre in kart fin da piccola, per poi dedicarsi a test e gare in pista con vetture Gran Turismo. Lo scorso anno ha stretto una collaborazione con Richard Mille che l'ha portata in LMP2, dritta nel professionismo sportivo di alto livello, fino a questo nuovo accordo con AF ...