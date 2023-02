MODA’ con l’orchestra a Jesolo per la data zero del tour sabato 18 marzo 2023

Leggi su udine20

(Di martedì 14 febbraio 2023) I festeggiamenti per i vent’anni di storia dei Modà (2003 –) saranno l’occasione per una nuova ed entusiasmante sfida per la band milanese: per la prima volta, infatti, il gruppo capitanato da Kekko Silvestre si esibirà dal vivo nei principali teatri italiani accompagnata da una orchestra. Reduci dalla bella partecipazione a Sanremo con il brano “Lasciami”, la band annuncia oggi l’attesache vedrà il via ufficiale del nuovo progetto live. I Modà saranno sul palco del Palazzo del Turismo di, per l’occasione in conformazione teatrale, il prossimo18, con inizio alle 21.00. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune diTurismo, saranno in vendita sul ...