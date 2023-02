Misterioso documento top secret nei titoli di coda del GF Vip 7 | cos’è

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 14 febbraio 2023) Se avete seguito l’intera puntata del Grande Fratello Vip 7 che è andata in onda ieri sera, lunedì 13 febbraio 2023, sicuramente vi sarete accorti di qualcosa di decisamente strano neidi. Durante la sigla finale che compare al termine del programma tv, è apparso un indecifrabile. Una novità assoluta visto e considerato che le altre volte non è mai stato presente. Una sola volta era accaduto qualcosa di inusuale: le urla di Francesca De André inserite proprio neidi. Ma andiamo a capire un po’ meglio chequesto. Il mistero deltop: di cosa si tratta Ilin questione è stato segnalato come top ...