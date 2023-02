Minaccia di ammazzare tutti armato di birre | arrestato marocchino

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb – Ladi morte, ma con le pericolosissime armi delle. Esatto, non una pistola e nemmeno una bambinesca fionda. Proprio la birra. Il curioso episodio avviene a Masciago (Monza Brianza) come riportato dal Giorno. Il maldestro tentativo di rapina L’uomo, undi 40 anni, ha provato a liberarsi da una guardia giurata che lo aveva fermato dopo averlo colto in flagranza di furto. In un modo, per così dire, originale: lanciando unadi mortedi. La storia però si è conclusa male, con l’arresto dell’aspirante rapinatore. Il fatto avviene all’ In’s di Bovisio Masciago, dopo che, intorno all’ora di pranzo, i carabinieri ricevono una chiamata d’allarme proprio dal supermercato. Gli agenti vengono subito indirizzati all’interno, trovando ...