Milano | furti di rame in stazione | tre arresti

(Di martedì 14 febbraio 2023), 14 feb. (Adnkronos) - Tre uomini, due cittadini rumeni e un cittadino bulgaro, di età compresa fra i 40 e 47 anni, sono stati arrestati ieri acon l'accusa di furto aggravato. Gli agenti della polfer, a seguito di una segnalazione di tre persone estranee presenti sulla linea ferroviaria nei pressi delladiGreco Pirelli, hanno sorpreso i tre mentre, armati di tronchese, tranciavano i cavi adiacenti alla linea per poterne asportare ilcontenuto. Alla vista dei poliziotti, i tre hanno tentato la fuga a bordo di un'autovettura, ma sono stati bloccati e arrestati. All'interno dell'auto, gli agenti hanno rinvenuto oltre 50 chili die attrezzatura per compiere i. Sempre nella giornata di ieri, alla...

