Milan | Tomori neanche in panchina contro il Tottenham

(Di martedì 14 febbraio 2023) Doveva essere titolare dopo il rientro in gruppo di domenica, ma alla fine Fikayonon ce la fa: il centrale di difesa inglese non è...

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di- Tottenham (fischio d'inizio ore 21).: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Tottenham : Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, ...Oltre a Bennacer, ildovrà rinunciare ad un altro titolare per il match contro il Tottenham nel match di andata agli ottavi di finale di Champions League. ' Non gioca, gioca Kjaer. Non c'è stata una vera ...

Niente Tottenham per Tomori. Il difensore del Milan ha fatto un provino e sentiva ancora dolore nel calciare. Non va neanche in panchina.Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Fikayo Tomori non andrà neanche in panchina per la sfida di questa sera con il Tottenham. Si è escludono problemi di natura fisica per il difensore ...