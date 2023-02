Milan-Tomori | i motivi dell’esclusione

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nella formazione ufficiale delcontro il Tottenham Pioli ha scelto di lasciare fuoridai titolari Nella formazione ufficiale delcontro il Tottenham Pioli ha scelto di lasciare fuoridai titolari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale inglese non avrebbe avuto nessuna ricaduta all’infortunio, ma non si è sentito al meglio e quindi non si è voluto rischiare. Gioca Kjaer al suo posto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... nella quale però non ci sarà, che nell'ultimo provino non ha dato garanzie. Al suo posto Kjaer. Conte privo di Lloris e in emergenza totale a centrocampo: giocano Skipp e Sarr.- ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' trae Tottenham in tempo reale. Riposo precauzionale per l'acciaccato, come preannunciato nel pomeriggio da Calciomercato.it. Il difensore ...

Milan, per Tomori nessuna ricaduta: ha provato prima del match ma si è scelta la prudenza TUTTO mercato WEB

Clamorosa assenza: anche Tomori tra gli indisponibili Il Milanista

Il Milan recupera i pezzi: Tomori e Bennacer in gruppo, si rivede anche Florenzi Goal.com

Niente Tottenham per Tomori. Il difensore del Milan ha fatto un provino e sentiva ancora dolore nel calciare. Non va neanche in panchina.Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Fikayo Tomori non andrà neanche in panchina per la sfida di questa sera con il Tottenham. Si è escludono problemi di natura fisica per il difensore ...