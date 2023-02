Milan | il ricordo social per Pantani | 19 anni fa ci lasciava il Pirata

...poco prima di- Tottenham. Il giovane stando a quanto riporta MilanNews.it è un tifoso rossonero. Al contempo si segnalano purtroppo insulti proprio durante il minuto di silenzio in...E' come se fossi alo alla Juventus in Italia...'. Fabrizio Cammarata si racconta dalla ...i compagni, come Parmigiani e Napolano, davvero bravi.bene tutti i gol segnati quell'...

Pantani, l'emozionante ricordo del Milan a 19 anni dalla morte Tuttosport

Milan, Tomori: “Ricordo ancora la prima telefonata di Maldini” Pianeta Milan

Milan, Tomori: "Indossare il rossonero è stato surreale. San Siro un ... Sportitalia

Milan, Tomori si racconta: “Indossare il rossonero è stato surreale” Calcio in Pillole

Milan-Tottenham, l'avversaria agli ottavi di Champions League Sky Sport

Il cantante Lazza, reduce dalla fortunata esperienza sanremese è stato applaudito dagli aspalti. L'arista è un tifoso rossonero.è intervenuto a Milan TV nel prepartita della sfida di Champions League fra Milan e Tottenham: "Già da piccolo, non ricordo chi, mi ha passato la passione del Milan. Ho anche foto da piccolo con la ...