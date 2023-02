Milan | i convocati per il Tottenham | la scelta su Bennacer

Leggi su calcionews24

Il Milan ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Di seguito la lista dei convocati ufficiali, pubblicata dal Milan sul proprio sito, per la gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Assenti Maignan, Florenzi. Portieri: Mirante, Tatarusanu. Difensori: Tomori, Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez. Centrocampisti: Pobega, Tonali, Krunic, Saelemaekers. Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud. Infortunati: Maignan, Florenzi. Non inseriti in Lista UEFA: Adli, Dest, Ibrahimovic, Vranckx, Bakayoko.