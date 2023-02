Milan | Cardinale torna a San Siro | giornata di meeting

...Siro è atteso negli uffici di Casaper incontrare il management sportivo e finanziario. Un vertice a tre insolito e atteso per il momento storico in cui si colloca : l'intervento di...Lo scudetto dopo undici anni di attesa ha fatto esultare anche Paul e Gordon Singer, generalmente molto più riservati. La loro attesa, come vertici di Elliott, era durata di meno: quattro anni per ...

Gazzetta - Milan, Cardinale da ieri sera a Milano: oggi giornata di meeting prima del Tottenham Milan News

Milan, per operazioni tra i 30 e i 100 milioni lordi è necessaria la firma congiunta dell'AD e di... Milan News

Inter, Zhang chiede un incontro a Cardinale su San Siro: nessuna risposta, smentita del Milan Calciomercato.com

Milan, tutti i poteri dell'ad Furlani: stadio, finanze e... mercato. Ecco quando servirà la firma di Cardinale Calciomercato.com

Notte di champions stasera per il Milan che affronterà il Tottenham nell’andata degli ... Nell’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport si anticipa che Cardinale sarà presente allo stadio, ma non ...Geery Cardinale, proprietario del Milan, è sbarcato ieri sera a Milano e questa sera assisterà a San Siro al match di Champions League contro il Tottenham. "Diavolo, la voce del padrone" è il titolo ...