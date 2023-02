Milan | Bennacer carica la squadra | «Sarò il primo tifoso»

(Di martedì 14 febbraio 2023)dà la scossa ai compagni per la sfida di questa sera delcon il Tottenham: «Mostriamo di cosa siamo capaci» Ismaelquesta sera non sarà disponibile per l’impegno di Champions League delcontro il Tottenham, ma dal suo profilo Instagram ha volutore la. Di seguito le sue parole. «Mi dispiace non essere disponibile per aiutare lastasera, mailrossonero! Giochiamo con passione, con determinazione e con il cuore. Mostriamo di cosa siamo capaci. Forza ragazzi, forza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

dà la scossa ai compagni per la sfida di questa sera delcon il Tottenham: "Mostriamo di cosa siamo capaci" Ismaelquesta sera non sarà disponibile per l'impegno di Champions League delcontro il Tottenham, ma dal suo profilo Instagram ...Mancano poche ore al grande appuntamento per il, che alle ore 21:00 scenderà in campo al Giuseppe Meazza di San Siro per affrontare il ... però, dovrà fare a meno dell'infortunato Ismael...

Probabile formazione Milan: tre dubbi, out Bennacer. Pioli conferma il 3-4-2-1 anche in Champions Milan News

Milan, Pioli: 'Bennacer salta il Tottenham, non possiamo rischiare' Calciomercato.com

Milan, il messaggio di Bennacer per il Tottenham | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Milan-Tottenham, Pioli in conferenza: "Bennacer out" Fantacalcio ®

Bennacer lontano ma vicino: “Mostriamo di cosa siamo capaci” Il Milanista

Bennacer dà la scossa ai compagni per la sfida di questa sera del Milan con il Tottenham: «Mostriamo di cosa siamo capaci» Ismael Bennacer questa sera non sarà disponibile per l’impegno di Champions ...La Champions League può aiutare ad avvicinare il Milan al giocatore. La firma può arrivare entro la Primavera: il punto della situazione Testa e cuore alla partita di stasera. Il Milan di… Leggi ...